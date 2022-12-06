Получить государственную помощь на газификацию жилья жители Липецкой области смогут до 1 января 2024 года. Решение о продлении этой меры поддержки сегодня приняли депутаты на очередной сессии Областного Советов. Мера поддержки была установлена в феврале 2022 года. За это время выплату в размере до 130 тысяч рублей уже получила 81 семья на общую сумму 7,2 млн рублей.

Воспользоваться помощью могут жители Липецкой области – собственники жилья, включённого в областную программу догазификации. При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Доход многодетных семей, а также ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц не учитывается.

Помощь при газификации жилья можно получить как в виде оплаты стоимости работ по подключению дома к газу – для этого заключается договор и деньги перечисляются непосредственно исполнителям работ, так и в виде компенсации – в случае, если работы уже завершены и у собственника есть документы, подтверждающие их выполнение и оплату. В любом случае обращаться с заявлением о предоставлении помощи нужно в МФЦ.

«Газификация – дело важное и затратное. Мы это отлично понимаем и делаем всё необходимое, чтобы помочь жителям, которым нужна материальная поддержка. Безусловно, от этого зависит повышение качества жизни населения. Данный вопрос с самого начала программы мы держим на постоянном контроле»,– подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В течение года условия предоставления этой меры поддержки неоднократно совершенствовались. Были увеличены и круг потенциальных получателей, и размер выплаты.