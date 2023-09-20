Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности, в которой смогут принять участие и жители Липецкой области, стартовала сегодня и продлится до середины декабря. В программу проекта вошли вебинары на 21 тему по финансовой грамотности, а также модуль по профориентации, из которого слушатели узнают о профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога.

Специальные занятия будут посвящены знакомству с конкретными финансовыми продуктами. Так, впервые пройдут онлайн-уроки по облигациям. Слушатели проекта, а это в первую очередь ученики 8-11 классов, студенты техникумов и колледжей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, узнают о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Онлайн-уроки также будут интересны и полезны педагогам для внедрения элементов финансовой грамотности в образовательный процесс. Лекции прочитают представители Банка России, сотрудники других крупных банков, преподаватели вузов и эксперты финансового рынка. Подключиться к онлайн-урокам можно классом, группой (в обоих случаях по итогам вебинаров будут предоставлены сертификаты за участие в проекте) или индивидуально. Есть возможность задать вопросы в прямом эфире. Для этого на сайте проекта нужно выбрать интересующий урок и зарегистрироваться, указав свою фамилию, имя и электронный адрес.

«Проект помогает получить качественные знания от профессионалов финансового рынка и применить их в реальной жизни. Этой весной школьники и студенты Липецкой области посмотрели онлайн-уроки более 40 тысяч раз», – подчеркивает управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков. В прошлом учебном году финансовая грамотность стала обязательной для изучения в 1-9 классах. Ее элементы включены в такие предметы, как математика, обществознание, география, ОБЖ и окружающий мир.