Концерт «В созвездии Вивальди» состоится 25 апреля в Липецком областном краеведческом музее. Прозвучат произведения для гобоя с оркестром Антонио Вивальди, Кристофа Ферстера, Алессандро Марчелло, Джованни Платти. Выступит струнная группа Липецкого симфонического оркестра, художественный руководитель и главный дирижер Константин Барков. Доступна Пушкинская карта.

Солировать на концерте будут лауреат международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва) и Сергей Терехов (чембало, Липецк). «Алексея Балашова часто называют «Паганини гобоя» за высочайший уровень исполнительского мастерства, проникновенную и деликатную манеру игры, красивый звук инструмента, совершенное владение техническими возможностями гобоя. Надеюсь, что липецкая публика по достоинству оценит эти прекрасные качества», – рассказал Константин Барков. Как сообщили организаторы, Александр Балашов окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс гобоя профессора А.Ю. Уткина), участник и лауреат международных конкурсов в России, Швеции, Германии и Швейцарии.

Главные липецкие сцены и выставочные площадки постоянно радуют липчан и гостей областного центра новыми проектами. «Музыка – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.