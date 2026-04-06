Липчане смогут выиграть билеты в театры страны на «Театральной олимпиаде»

Союз театральных деятелей России и «Ростелеком» дали старт просветительской акции «Театральная олимпиада». До 30 июня 2026 года на платформе «Ростелеком Лицей» все желающие старше 14 лет смогут пройти онлайн-тестирование по истории русского театра. Оно состоит из 150 вопросов, разделенных на три тематических блока: «Имена», «Профессии» и «Театр». На каждый вопрос участнику дается всего 30 секунд — это потребует не только глубоких знаний, но и скорости реакции. Главный приз — не только звание знатока. 150 участников, показавших лучшие результаты, получат билеты в ведущие театры страны и уникальную возможность посетить съемки телевизионных передач в Москве.

Зарегистрироваться для участия можно уже сейчас на платформе «Ростелеком Лицей». Онлайн-тестирование продлится до 30 июня 2026 года. Итоги будут подведены в июле, а торжественная церемония награждения победителей состоится в августе 2026 года. Для участников в возрасте от 14 до 18 лет обязательно согласие родителей. В помощь будущим участникам на платформе «Ростелеком Лицей» размещены специальные материалы по истории русского театра. Среди них — совместный документально-художественный проект «Ростелекома» и музея МХАТ «Константин Станиславский. В поисках системы», посвященный творчеству великих реформаторов сцены Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.

«Театральная олимпиада» на платформе «Ростелеком Лицей» — это возможность проверить свои знания и, возможно, открыть для себя что-то новое. Олимпиада доступна для всех: от школьников до профессионалов. Приглашаю вас принять вызов и проверить себя. Присоединяйтесь. Мы начинаем!» — отметил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между «Ростелекомом» и СТД РФ, подписанного в ноябре 2025 года на форуме «Цифровые решения». Олимпиада приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей и проводится при поддержке Министерства культуры РФ.