Сбор желудей начался в Липецкой области. Лесничествам помогают школьники экоотряды, волонтеры. План – 800 килограммов семян дуба. Собирать желуди нужно с земли. Если жёлудь упал, а шляпка осталась на дереве — значит, желудь зрелый. Собранные семена опускают в ведро с водой. Которые всплывут – выбрасываются. Остальные должны пройти стратификацию — обработку холодом. На зиму их в несколько слоёв укладывают в траншеи, чередуя со слоями песка, сверху, для вентиляции, накрывают ветками и засыпают листвой. Весной прошедшие стратификацию желуди готовы к посадке на лесную делянку или в питомники.

Стоит отметить, что второй год подряд в регионе наблюдается неурожай желудей из-за летней засухи. Но лесники не отчаиваются. В крайнем случае, могут пополнить запасы за счет соседних областей, где есть дубравы и похожие климатические условия. Семена должны быть районированными, поэтому нельзя приобретать их у сильно удаленных регионов. Если посевного материла и в этом случае будет недостаточно, лесники перейдут к «плану Б» – увеличат площади под сосну.

Дуб является второй по распространению культурой в регионе после сосны. Примерно треть лесов в регионе – дубравы. Особенно много их в Тербунском, Воловском, Долгоруковском районах. «Леса Липецкой области окружены профессиональной заботой. Восстановление лесфонда, защита от пожаров, браконьеров и прочих нарушителей много лет ведется на высоком уровне. Это отмечается на федеральном уровне как пример для других регионов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.