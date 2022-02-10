Команды Воловского, Грязинского, Липецкого, Лебедянского, Измалковского, Становлянского и Хлевенского районов поддержали Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет».
Заявочная кампания продлится до 28 февраля 2022 года.
Для участия в профессиональном конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта флагманымуниципалитет.рф и создать команду.
В марте участникам предстоит пройти онлайн-тестирование и дистанционную образовательную программу.
Полуфиналы и финал пройдут в очном формате. Победители смогут войти в кадровый резерв руководителей, пройти программу повышения квалификации, а также им будут вручены призы от партнёров конкурса.
Конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование».