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Команды Воловского, Грязинского, Липецкого, Лебедянского, Измалковского, Становлянского и Хлевенского районов поддержали Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет».

Заявочная кампания продлится до 28 февраля 2022 года.

Для участия в профессиональном конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта флагманымуниципалитет.рф и создать команду.

В марте участникам предстоит пройти онлайн-тестирование и дистанционную образовательную программу.

Полуфиналы и финал пройдут в очном формате. Победители смогут войти в кадровый резерв руководителей, пройти программу повышения квалификации, а также им будут вручены призы от партнёров конкурса.

Конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование».