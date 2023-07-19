Кадеты из Липецкой области на Спартакиаде молодёжи России допризывного возраста заняли третье место в общекомандном зачете. Соревнования проходили в Волгограде в течение десяти дней. Они объединили почти 700 участников 14-17 лет из 52 регионов. Юноши и девушки состязались в нескольких видах программы. Это бег, плавание, подтягивание, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата, строевая подготовка.

Липецкую область представили кадеты школы № 14 Липецка. По результатам всех испытаний они заняли третье место. Лидером стала сборная Санкт-Петербурга, второе место у представителей томской команды. Победители и призеры получили медали, дипломы и кубки Министерства спорта Российской Федерации. Кроме соревновательной части для участников спартакиады была подготовлена насыщенная экскурсионная программа по местам боевой славы и мемориалам, посвященным подвигу советских солдат.

«Подобные соревнования, несомненно, способствуют развитию детско-юношеского и массового спорта и являются частью патриотического воспитания. Наши ребята – молодцы! Показали хороший результат среди такого количества участников», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.