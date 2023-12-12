Жители Липецкой области стали чаще страховать автомобили. Объем взносов в автостраховании составил около 2,2 млрд рублей, что на 19,6% больше, чем год назад. Как рассказали в липецком отделения Банка России, в регионе восстановилась потребительская активность, выросли продажи новых автомобилей. Кроме того, липчане чаще оформляли КАСКО на свои старые авто, чтобы снизить риски потерь в случае серьезных поломок.

Также жители региона активно приобретали полисы страхования от несчастных случаев и болезней. За девять месяцев этого года количество договоров по данному виду страхования составило 52,5 тыс., что на 21% больше, чем годом ранее. С июля по сентябрь 2023 года общий объем страховых выплат компаниям и гражданам в Липецкой области вырос на 26% и составил более 1,1 млрд рублей.

Всего в июле-сентябре 2023 года жители региона заключили 388 тысяч договоров страхования на общую сумму почти 3,5 млрд рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года, это на 11% больше по количеству, но на 6% меньше по объему. Драйверами роста в Липецкой области стали автомобильное страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.