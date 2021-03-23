За 2020 год жители Липецкой области заключили 672 тысячи договоров страхования, что на 9% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Липецкой области.

На первое место по количеству вышло ОСАГО (почти 311 тысяч полисов), что практически соответствует уровню 2019 года. В условиях пандемии, когда работа офисов была ограничена, активнее стали развиваться электронные продажи, в том числе, полисов автогражданской ответственности. Вторым по популярности оказалось страхование имущества (около 174 тысяч договоров, отмечено снижение на 13%).

Личное страхование снизилось на 27% – чуть более 81 тысячи договоров. Липчане стали на 30% реже страховаться от несчастных случаев (почти 70 тысяч договоров) и на 9% меньше оформлять добровольное медицинское страхование (более 11 тысяч полисов). А вот страхование жизни показало рост на 19%, в том числе из-за продажи страховых продуктов в банках – более 22 тысяч договоров.

По итогам года страховые компании Липецкой области получили свыше 5,5 млрд рублей страховых премий, что больше аналогичного периода прошлого года практически на 5%. Основная часть премий страховщикам поступила по договорам страхования жизни – около 2 млрд рублей (рост на 1,4%), на долю ОСАГО приходится 1,6 млрд рублей (рост на 5,5%), страхование имущества составляет 1 млрд рублей (рост на 4%), личное страхование – около 800 тысяч рублей (рост на 16%).

Страховые выплаты по договорам страхования жителям региона составили чуть более 2 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2019 году. Так, по ОСАГО выплаты выросли почти на 3%, до 1 млрд 177 млн рублей. Уровень выплат по страхованию имущества почти не изменился и составил 311 млн рублей. Выплаты же по полисам страхования жизни показали рост на 57%, до 541 млн рублей.

«Банк России работает над повышением доступности страховых услуг. Этому способствует и появление новых сервисов. Например, широкие возможности открывает система «Маркетплейс», в том числе на финансовой платформе «Финуслуги». Новый ресурс позволяет удаленно приобретать полисы ОСАГО. Вскоре в нашей области будут доступны и другие финансовые продукты, включая вклады, ипотечные кредиты и инвестиционные инструменты», – подчеркивает руководитель Отделения Липецк Банка России Татьяна Божко.