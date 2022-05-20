В I квартале 2022 года жители Липецкой области направили в Банк России 487 обращений, что почти на четверть больше, чем за такой же период 2021 года. Одной из причин роста стали вопросы о мерах поддержки граждан и бизнеса в текущей финансовой ситуации.

Половина обращений, зафиксированных в январе-марте 2022 года, касалась деятельности банков — 243 жалобы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 19% в связи с тем, что заемщики в марте стали чаще интересоваться условиями предоставления кредитных каникул и реструктуризацией кредита.

В сегменте страхования число жалоб составило 121 обращение. Больше всего вопросов вызвало оформление полиса ОСАГО, в частности, неверное назначение коэффициента бонус-малус.

На 14% сократилось число жалоб на деятельность микрофинансовых организаций: стало меньше проблем с навязыванием дополнительных платных услуг благодаря изменениям в законодательство. Заемщики получили право потребовать вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам и займам, в течение 14 календарных дней после оформления договора. Также законом запрещено заранее проставлять в документах на кредит или заем отметки о согласии клиента на оплату дополнительных услуг.