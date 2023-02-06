Три золотых медали завоевали липчане на всероссийских соревнованиях по гребному спорту. Накануне в Москве завершился Чемпионат и первенство страны по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор», собравший более трехсот спортсменов из 13 регионов. Липецкую область представили гребцы Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта.

В результате мастера спорта международного класса Екатерина Севостьянова и Алексей Кияшко стали чемпионами страны. Екатерина преодолела дистанцию в 2000 метров за 6 минут 50,4 секунды, Кияшко – за 6 минут 22,8 секунды. Также победу среди юниорок до 23 лет завоевала мастер спорта София Ожерельева. Её результат – 7 минут 10,08 секунды, сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

«Это несомненный успех наших спортсменов и их тренеров, с которым хочется от души поздравить и пожелать дальнейших побед, достижений и рекордов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Гребля-индор или гребля в помещении – официальная дисциплина гребного спорта. Соревнования проводятся на специальных тренажерах, имитирующих греблю в академических лодках на воде.