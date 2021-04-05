Отделом по расследованию преступлений против личности и против собственности завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего и 36-летнего жителей Липецка в совершении серии преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Установлено, что в июле прошлого года 33-летний обвиняемый проник в квартиру свой бывшей супруги, заранее изготовив дубликат ключей от входной двери, и похитил 3 золотых кольца и серьгу. Сумма причиненного ущерба составила около 19 000 рублей. С похищенным имуществом с места преступления злоумышленник скрылся, сдав его в ломбард и получив 2800 рублей, которые потратил на личные нужды.

Через месяц обвиняемый снова проник в квартиру к бывшей супруге, воспользовавшись ее отсутствием, и совершил кражу ноутбука, стоимостью 40 000 рублей. Похищенный ноутбук обвиняемый сдал в комиссионный магазин за 5000 рублей.

В июле-августе 2020 года обвиняемый совершил кражу 5 велосипедов и самоката, которые находились на лестничных площадках многоквартирных домов. Все велосипеды были пристегнуты противокражными тросами к радиаторам отопления в подъездах. Обвиняемый разрывал тросы и совершал хищение чужого имущества. Общая сумма ущерба составила свыше 41 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска также установлена причастность обвиняемого к краже, совершенной 16 августа на стоянке у одного из крупных гипермаркетов областного центра из припаркованного автомобиля марки «ВАЗ-21112», принадлежавшего местному жителю. Реализуя свой преступный умысел, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, обвиняемый при помощи находящихся при нем ножниц, вскрыл водительскую дверь автомобиля, откуда тайно похитил строительные инструменты и запчасти общей стоимостью 31 300 рублей.

В августе прошлого года 33-летний обвиняемый вступил в преступный сговор со своим 36-леним знакомым, который стал фигурантом 3 эпизодов уголовных дел, связанных с хищением чужого имущества. Совместно злоумышленники совершили кражу 6 велосипедов и самоката общей стоимостью 61 000 рублей.

Похищенное имущество злоумышленники либо продавали случайным прохожим, либо прятали в гараже, расположенном в гаражном кооперативе по ул. Механизаторов областного центра. Откуда впоследствии похищенное было изъято сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Советского района г. Липецка для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.