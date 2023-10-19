Липчане стали лауреатами федерального конкурса «Безопасная дорога – детям». Школьный театр «Зазеркалье» из школы № 4 Усмани представил постановку «Уличное происшествие» по мотивам стихотворения Эдуарда Успенского о пренебрежении ПДД пешеходами. Сценическое мастерство усманцев жюри оценило на второе место в номинации «Исполнительское творчество». В этой же номинации выступали Фокины из села Фащевка Грязинского района. Пятилетняя Элина при поддержке мамы исполнила песню «Зебра», посвященную безопасному дорожному движению. Фокины удостоились звания лауреата третьей степени, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

«Юные липчане всегда очень активно принимают участие в конкурсах по дорожной безопасности. Как видим, им сопутствует удача. Уверен, что и впереди творческие проекты земляков ожидает признание», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям» – ежегодное мероприятие для учащихся образовательных организаций и семейных команд, направленное на популяризацию законопослушного поведения на трассах и профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. Его организаторами выступает Министерство просвещения России при поддержке Госавтоинспекции и Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий. В этом году проявить свое творчество можно было в номинациях «Кино и анимация», «Рисунок и плакат», «Игра», «Исполнительское творчество», «Комикс», «Просветительский проект», «Медиа».