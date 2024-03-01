Сборная Липецкой области завоевала 64 медали на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по восточному боевому единоборству (дисциплина «сито-рю»). Соревнования прошли в Московской области.

В копилке липецких спортсменов – 19 золотых, 12 серебряных и 33 бронзовые награды. Это позволило сборной Липецкой области занять второе место в общекомандном зачете. Всего на татами Дворца спорта «Лобня» вышли более 800 участников из 11 российских регионов. «Поздравляю липецких спортсменов, второе место в общекомандном зачете – это очень весомая победа», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.