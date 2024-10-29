Детская футбольная команда «Победитель» из Липецка завоевала титул чемпиона всероссийского турнира «Кожаный мяч» среди участников 2013-2014 годов рождения. В соревнованиях приняло участие 2319 команд. Липчане впервые в истории турнира добились такой победы. Суперфинал соревнований сезона 2024 года прошел в Смоленске.

В разные годы турнир становился стартовой площадкой для таких известных игроков, как Ринат Дасаев, Станислав Черчесов, Олег Романцев, Фёдор Черенков, Валерий Карпин, Сергей Семак, братья Алексей и Антон Миранчуки, Александр Головин.

«Наши юные футболисты показали отличную командную работу, высокий уровень спортивной подготовки и волю к победе на протяжении всего турнира. Теперь липчане с гордостью носят титул чемпионов. Уверен, впереди у ребят еще много достижений и побед. Липецкая область с каждым годом становится все более комфортной для занятий спортом. Это, несомненно, влияет не только на подготовку, но и на само желание заниматься», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.