С января по март 2024 года от жителей Липецкой области в Банк России поступили 345 жалоб на работу финансовых организаций. Это почти на четверть меньше по сравнению с таким же периодом предыдущего года.

На 13% сократилось число жалоб на банки — 206 обращений. С января по март 2024 года жители Липецкой области направили 53 претензии на деятельность микрофинансовых организаций (годом ранее — 50 шт.).

На страховщиков липчане жаловались на 63% реже (33 обращения), чем годом ранее. Жители региона направляли меньше обращений на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) — показателя безаварийного вождения, который страховые компании используют при расчете стоимости полиса ОСАГО. Долгое время большая доля таких жалоб оформлялась посредниками платно.

С конца I квартала 2023 года при подаче претензии нужно пройти тест для подтверждения, что ее автором является человек, а не робот. С этого же времени страховщики стали активнее информировать клиентов о возможности бесплатно проверить КБМ и изменить его значение. С 1 июля этого года для финансовых организаций будут действовать новые правила общения с клиентами. Независимо от того, как человек направил письменную претензию (в офисе, обычной почтой или через интернет), компания должна дать развернутый ответ в течение 15 рабочих дней. В сложных случаях время ответа разрешается увеличить до 25 дней.

Если финансовая организация не уложится в сроки или отделается формальным ответом, на нее можно пожаловаться через интернет-приемную Банка России. Регулятор проведет проверку — и если выявит нарушение, то обяжет компанию устранить его.