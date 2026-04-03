Липчане стали участниками лидерской программы «Вдохновляю» проекта «Твой Ход»

Представители команды проекта «Твой Ход» от Липецкой области стали участниками программы развития лидерских компетенций «Вдохновляю», которая реализуется в рамках Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Инициатива направлена на формирование единого студенческого сообщества и развитие управленческого потенциала молодых лидеров по всей стране.

В течение года команды из разных регионов России будут проводить мероприятия, приуроченные к значимым датам и событиям проекта, а также активно работать со студенческой аудиторией. Программа объединит 160 участников – по два представителя от региональной команды проекта в России, также свою команду представит Республика Абхазия.

«Липчане смогут усилить свои управленческие компетенции, изучить новые инструменты командообразования и внедрить их в родном регионе. Это повысит вовлеченность липецких студентов в молодёжную политику страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

От Липецкой области участие в программе примут двое: региональный координатор проекта «Твой Ход», студент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Глеб Живилов и заместитель регионального координатора, студентка Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Ксения Писарева.

Конкурсный трек продлится до 25 декабря. По его итогам будут определены 15 лучших региональных команд в трех категориях, в зависимости от численности студенческого населения региона. Победители получат денежную премию на развитие своих сообществ в 2027 году, а также приглашение на итоговое мероприятие проекта.

Обучение пройдет в формате трех модулей. Первый пройдёт с 1 по 4 апреля в Майкопе и будет посвящен развитию навыков самоуправления и командного взаимодействия. Участники проработают вопросы мотивации, доверия, коммуникации и командной культуры, а также разработают инструменты взаимодействия с образовательными организациями. Программа включает лекции, встречи с экспертами федерального и регионального уровня, практические сессии и командные активности.

Второй модуль состоится летом и будет сфокусирован на формировании моделей командного управления. Участники на практике разберут ключевые управленческие навыки: распределение обязанностей, стратегическое планирование и создание инструментов работы с командой. Отработанные в ходе модуля механизмы взаимодействия станут основой, которую команды перенесут в свои регионы для дальнейшей эффективной работы. Дополнительно модуль включает анализ актуальности проекта для региональной молодёжной политики.

Заключительный модуль запланирован на осень и будет направлен на формирование целостной лидерской позиции. Участники проанализируют значение проекта для государственной молодежной политики, обсудят вопросы ответственности, выбора и важность его принятия, а также определят, каким лидером каждый из них стал по итогам программы.

Проект «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.