Липчане стали участниками международного фестиваля «Шкинь-Опера 2025» в Коломне

Центр «Мой бизнес» и Липецкая ТПП оказали содействие ремесленникам и творческим коллективам региона в участии в IV Международном культурно-просветительском фестивале «Шкинь-Опера 2025», который прошел в Коломне. Международный фестиваль объединил любителей музыки из более чем 30 регионов России, в том числе Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Гостями масштабного события стали липецкие предприниматели, а яркими выступлениями запомнились творческие коллективы-члены Липецкой ТПП: Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов и Государственный театр танца «Казаки России».

Помимо концертной программы на фестивале была широко представлена продукция народных мастеров. Липецкие ремесленники смогли обменяться опытом со своими коллегами из разных регионов, а также рассмотреть возможности кооперации. Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов провел ряд встреч с представителями Государственной Думы РФ и Министерства иностранных дел, в ходе которых состоялось обсуждение реализации совместных культурных и экономических проектов.

«Участие в фестивалях дает возможность обменяться опытом с представителями из других регионов и провести анализ своих достижений. Также такие события часто становятся площадками для новых знакомств и партнерских связей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.