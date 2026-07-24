Липчане своевременно получают напоминания о поверке счетчиков воды через Госуслуги

Пользователи Госуслуг начали получать уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды. С мая по июль 2026 года сервис направил более 500 тысяч таких уведомлений. Сообщения автоматически появляются в личном кабинете на портале Госуслуг и дополнительно приходят на электронную почту пользователя. В уведомлении содержится информация о приборе учета, сроке поверки и ссылка для перехода в приложение «Госуслуги Дом», где можно оформить заявку на поверку или сообщить об ошибке в данных счетчика.

Напоминания формируются автоматически на основании данных ГИС ЖКХ и направляются, когда собственнику необходимо запланировать поверку. Поверка необходима для подтверждения корректной работы счетчика. Если срок поверки истек, показания прибора могут перестать учитываться, а плата за воду начнет начисляться по нормативу. Обычно такой расчет выше фактического потребления, поэтому просрочка может привести к увеличению расходов на ЖКУ.

Оставить заявку на поверку пользователь может в приложении «Госуслуги Дом». В сервисе можно выбрать прибор учета, ознакомиться со стоимостью услуги и направить заявку в аккредитованную организацию из официального реестра Росаккредитации. После подтверждения заявки останется согласовать удобное время визита специалиста.

Поверка – это не формальность, уточнили в Росстандарте, а подтверждение того, что счетчик воды работает корректно. Со временем прибор может начать показывать неточные данные, поэтому важно своевременно проходить поверку. «Возможности приложения «Госуслуги Дом» делают процессы управления жильем заметно проще и удобнее. В Липецкой области пользователей становится всё больше. Сервис уже установили почти 195 тысяч жителей региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.