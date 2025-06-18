Липчане сыграют купеческую свадьбу в Москве на всероссийском фестивале

Всероссийский свадебный фестиваль откроется 8 июля — в День семьи, любви и верности — в Национальном центре «Россия» в Москве. Фестиваль пройдет под девизом «Обручальное кольцо. В России по любви». В рамках мероприятия состоится массовая церемония бракосочетания, в которой примут участие 170 пар со всей России. Среди них и пара из Липецкой области. Наши молодожёны предстанут в образах елецких купцов. Платье невесты украсят традиционные кружева.

Гости и участники фестиваля смогут познакомиться с культурно-географическим наследием страны через призму свадебных традиций, а его программа охватит все регионы России: от северных широт до Дальнего Востока и от степных просторов до балтийского побережья. В дни фестиваля запланированы мероприятия, которые отразят культурные особенности и традиции многих регионов. Программа объединит экспертные лекции, инновационные модные показы и мастер-классы от лидеров свадебной индустрии.

«Подобные фестивали – не просто культурный обмен между регионами. Это большой импульс для развития туристического потенциала. Гости, получив положительные эмоции от увиденного, хотят узнать больше и выбирают регионы для самостоятельного путешествия и изучения. Липецкая область и Елец в частности – идеальное место для погружения в историю купеческой России», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.