Липчане участвуют в финале Чемпионата «Профессионалы»

Трое липчан представляют регион в Финале Чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде. Они оказались лучшими в компетенциях «Веб-технологии» и «Бережливое производство». Общая численность участников финала превысила 3000 человек, из них 195 — конкурсанты.

«Липецкую область представляют талантливые ребята, уже доказавшие своё мастерство. Уверен, их успехи вдохновят других студентов и школьников на достижения, а работодатели оценят их навыки», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соревновательная программа будет проходить на площадке Федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. С 26 мая в основном зачёте будут соревноваться студенты колледжей и техникумов и школьники в возрасте от 14 лет. Молодые специалисты профильных индустрий участвуют в индустриальном зачёте, представители иностранных государств — в международном.