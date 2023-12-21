Команда детского сада №2 Липецка во главе с заведующим Иваном Чернышовым представляют Липецкую область в финале Форума наставников – 2023 в Москве. Коллектив детского сада стал победителем регионального этапа. Липчане презентуют свою практику «Педагогика наставничества – 2.0», в основе которой лежит концепция создания доступной социокультурной развивающей среды для профессионального развития и становления личности будущего педагога, и поборются за включение ее во Всероссийский банк лучших практик наставничества.

На Форуме участники смогут пополнить свои знания на мастер-классах. Среди спикеров – олимпийские чемпионы, путешественники, космонавты, известные актеры. Также состоится торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». Организатором мероприятия выступает Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения» при поддержке Минпросвещения России. «Участие во всероссийских форумах – это возможность для обмена опытом, обогащения новыми идеями. Уверен, липчане привезут с форума богатый багаж знаний и новых практик», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.