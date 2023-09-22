Липецкие журналисты участвуют в форуме «Вся Россия – 2023», который проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. Он проводится в 27-й раз и по традиции собирает представителей СМИ всей страны. В этом году здесь работают более 1000 журналистов.

«Отражая различные стороны современной жизни, журналисты рассказывают своим читателям самые свежие новости, говорят о том, как живет сегодня Россия, Липецкая область, наши города и села. Главное, что должно отличать представителей этой профессии, – обостренное чувство справедливости, принципиальность и объективность», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках образовательной программы форума проходят встречи с известными журналистами, экспертами в области медиаиндустрии, мастер-классы и круглые столы, работают дискуссионные клубы, выставочный центр. Журналисты Издательского дома «Липецкая газета» презентовали свой проект по созданию настольных игр «Играй дома». В частности, заместитель начальника отдела мультимедиа и соцсетей Олеся Азарова рассказала об играх «Мы из Ельца» и «Легенды города Л». Липецким опытом создания настольных игр, направленных на изучение истории городов в регионах, заинтересовались представители ДНР и Краснодарского края.

Также главный редактор «Липецкой газеты» Михаил Абрамов принял участие в дискуссии на тему «Система работы с массмедиа в условиях СВО». Он отметил, что одна из задач СМИ сейчас – снимать вопросы, которые возникают у жителей российских городов не только на фронте. «Сегодня самое важное для наших бойцов знать, что дома у них все хорошо, поэтому мы выпускаем для них боевой листок и публикуем в нем послания жителей области», – сказал Михаил Абрамов. Участники дискуссии обсудили вопрос о необходимости введения статуса «Ветеран военной журналистики» для военных корреспондентов, которые пока не приравнены к участникам боевых действий, а, значит, не могут получать соответствующие льготы.