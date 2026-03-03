Липчане учились писать резюме в кампусе «Школы 21»

День открытых дверей прошел в липецком кампусе «Школы 21». Его посетили больше 60 человек. Гости смогли лично оценить техническое оснащение кампуса и учебные пространства, а также погрузиться в атмосферу обучения, попробовав свои силы в игре «Робот». Именно с этого испытания начинается путь каждого будущего участника основного обучения.

Старший комьюнити-менеджер кампуса Наталья Ихнёва рассказала о возможностях, которые открывает «Школа 21», объяснила принципы методологии «равный — равному» (peer-to-peer) и развеяла мифы о том, что начало IT-карьеры требует опыта — в школе его успешно заменяют мотивация и упорство.

Эксперт по искусственному интеллекту, старший преподаватель Липецкого филиала Финуниверситета Артур Коробкин поделился с аудиторией актуальной подборкой нейросетей на все случаи жизни и наглядно продемонстрировал, как применять инструменты ИИ в учебе и работе уже сегодня.

Для тех, кто уже является частью основного обучения, в этот же день прошел специализированный мастер-класс Артура Коробкина «Напиши резюме так, чтобы тебя купили». Участники разобрали реальные кейсы, научились выделяться среди сотен кандидатов, проработали типичные ошибки в формулировках и, по отзывам слушателей, действительно начали «мыслить как работодатель».

Начать обучение в «Школе 21» может любой желающий. Для этого нужно пройти двухнедельный интенсив «бассейн». Он стартует уже 16 марта. Регистрация открыта по ссылке.