Архитектор Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области Александр Новосельцев и елецкий музыкант, композитор, руководитель ансамбля «Червлёный Яр» Владимир Комаров удостоены премии Федора Конюхова.

Ежегодная Всероссийская премия имени Федора Конюхова учреждена в 2014 году. Выдающихся современников награждают в семи номинациях: «Слово», «Образ», «Преодоление», «Благое дело», «Память», «Персона» и «Будущее России». Липчане на этот раз получили премию в номинации «Слово», в которой оценивается вклад писателей, поэтов, исследователей, фольклористов и филологов в сохранение живого русского слова. Александр Новосельцев и Владимир Комаров отмечены за собирание фольклора, исполнение песен на стихи современных поэтов и за сохранение народной песенной культуры.

«Всегда радостно, когда липчане получают признание на всероссийском уровне. Эта победа дорога еще и тем, что присуждена в Год культурного наследия народов России», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.