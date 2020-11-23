Липчане услышали стихи о любви в исполнении народной артистки России

Культурно-просветительский проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» стартовал в Липецке открытием выставки «Анна Каренина: образ в иллюстрациях русских художников» в липецкой драме и вечером поэзии в концертном зале «Унион». Открыли проект исполняющая обязанности начальника управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина и руководитель Центра международных кинофестивалей, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова. Гостья презентовала липчанам Золотую коллекцию кино Мосфильма.

На сцене концертного зала «Унион» народная артистка России Евгения Добровольская читала стихи Aнны Ахматовой и Николая Гумилёва, Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной и Евгения Евтушенко. Это были истории любви больших поэтов, рассказанные понятным зрителю языком.

«Культурная жизнь Липецкой области разнообразна и интересна, – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов. – Подобные проекты ещё больше усиливают интерес к искусству».