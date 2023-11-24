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Липчане увидят любимый халат Семёнова-Тян-Шанского

2 минуты назад

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Главным экспонатом новой выставки в Липецком областном краеведческом музее «Но память прошлое хранит…» станет шёлковый халат знаменитого географа Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. Этот предмет гардероба с национальным орнаментом был подарен учёному во время его путешествия по Средней Азии. Это один из немногих сохранившихся артефактов, свидетельствующих о путешествии учёного в Тянь-Шань. Халат в течение полугода был на реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Грабаря. На выставке каждый желающий сможет посмотреть мини-фильм об этом процессе.

Сама выставка посвящена 140-летию со дня рождения внучки исследователя Веры Дмитриевны Болдыревой-Семёновой-Тян-Шанской. Это именно она передала халат в 1977 году в краеведческий музей. Кроме него на выставке будут представлены фотографии, личные вещи и рисунки Веры Дмитриевны, а также вещи семьи Семёновых-Тян-Шанских.

«Личность Семёнова-Тян-Шанского многогранна, интересна и заслуживает самого пристального изучения. Потомки Петра Петровича тоже оставили свой след в истории. И нам, как землякам этой династии, стоит особенно гордиться этим фактом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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