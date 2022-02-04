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Липчане увидят редких животных на фотовыставке памятных монет

27 минут назад
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4 февраля в липецком парке «Быханов сад» начала работу экспозиция «Драгоценный мир живой природы», организованная Отделением Липецк Банка России.

На выставке представлены фотографии 28 памятных монет, посвященных исчезающим видам животных. Их увеличенные изображения позволяют в полной мере оценить мастерство художников-медальеров и через искусство малой пластики узнать больше о представителях живой природы.

«Каждый стенд содержит описание с любопытными фактами об особенностях образа жизни и среде обитания краснокнижных животных. Это делает выставку интересной не только любителям нумизматики, но и всем, кто заботится о сохранности красоты и многообразия живой природы», — подчеркивает эксперт Отделения Липецк Ольга Попова.

Выставка «Драгоценный мир живой природы» будет работать до конца апреля. Вход свободный.

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