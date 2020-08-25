Липчане увидят самые кассовые фильмы под открытым небом в «Ночь кино»

Областной центр культуры, народного творчества и кино 29 августа в 17.00 приглашает липчан и гостей города на ежегодную Всероссийскую акцию «Ночь кино». Исполняющая обязанности начальника управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина приняла участие в организованном ТАСС совещании, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Было принято решение провести «Ночь кино» как в столице, так и в российских регионах с благополучной эпидситуацией.

На площади ОЦКНТ будет устроен комфортный кинозал open-air на 150 мест с соблюдением социальной дистанции. В кинотеатре под открытым небом на огромном светодиодном экране зрители бесплатно смогут посмотреть самые кассовые российские фильмы 2020 года, созданные при поддержке Фонда кино.

Демонстрация картин – лидеров российского кинопроката – начнется с показа семейного приключенческого анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), созданного режиссером Дариной Шмидт.

В 18.30 зрители увидят спортивную мелодраму «Лед 2» (6+).

А в 20.45 будет демонстрироваться нашумевшая комедия Клима Шипенко «Холоп» (12+), уже побившая все рекорды по просмотрам.

«Ночь кино-2020» пройдет также на многочисленных творческих площадках в городах и районах Липецкой области.

«Хорошее кино – серьезное или смешное, семейное или детское – как искусство всегда востребовано у жителей Липецкой области. Всероссийская акция «Ночь кино» занимает важное место в ряду музыкальных, художественных, фольклорных событий, которые способствуют развитию культуры и поддерживаются областными властями, формируют нашу мораль и нравственность. Честь, совесть, доброта – именно эти вневременные ценности отстаивают в своих картинах лучшие мастера кино», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Всероссийская акция «Ночь кино» в регионе проводится при поддержке управления культуры и туризма Липецкой области. Среди организаторов – Министерство культуры РФ, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и портал культурного наследия и традиций России культура.рф.