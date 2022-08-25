Вторые Международные детские инклюзивные игры с участием липчан состоялись в Ижевске. Форум собрал детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья из детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Липецк направил в Удмуртию большую делегацию, ребят сопровождали педагоги и родители.

Липчане показали отличный результат. Так, народный инклюзивный театр танца «Параллели» занял первое место в номинации «Инклюзивный цирк» и второе – в «Эстрадной хореографии». В номинации «Жестовая песня» третьим стал ансамбль «Веселые ребята». Елизавета Андрюшкина взяла второе место в «Живописи», Евангелина Кудрявцева – третье место в «Декоративно-прикладном искусстве». Михаил Волков стал вторым в подноминации «Скульптура», Милана Кровопускова оказалась на второй строчке в номинации «Поэзия».

Завершился фестиваль гала-концертом, на котором выступил и театр танца «Параллели». Его участники исполнили танец под «Добрую песню», напоминающую о том, что каждый человек прекрасен и нуждается в друзьях, заботе и любви. Также на празднике директор Общественного объединения «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт» Наталья Крель передала липчанам символ фестиваля – фигуру дельфина. Это стало знаком того, что в следующем году игры пройдут в Липецкой области.

С успехом ребят, их родителей и педагогов в видеообращении поздравил первый вице-губернатор Александр Рябченко. «Мы гордимся, что сборная региона приняла участие во вторых детских инклюзивных играх, что наши ребята взяли призовые места. И, конечно, очень благодарны Ижевску за теплый и внимательный прием. Липецкая область готова в следующем году к приему особенных гостей и проведению Международных инклюзивных игр у себя на земле», – подчеркнул Александр Рябченко.

В этом году игры объединили более 2000 участников из 57 регионов России, ДНР, Белоруссии и Армении. Для ребят подготовили интересные и насыщенные развлекательную и развивающие программы.