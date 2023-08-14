Спортивные площадки Парка металлургов в Липецке 12 августа, в День физкультурника, стали местом проведения всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». Турнир проходил в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В региональном этапе приняла участие 51 команда в шести возрастных категориях из Липецка, Ельца, Чаплыгинского, Грязинского, Данковского, Липецкого, Добринского и Тербунского районов. Увлеченный спортом губернатор региона Игорь Артамонов отметил важность для популяризации здорового образа жизни проведение в Липецкой области таких интересных турниров. «В баскетбол могут играть любители этого вида спорта самого разного возраста. Каждая школа области сегодня имеет спортивный зал, все больше строится многофункциональных спортивных площадок в городах и районах. Наша главная задача – привлечение всех без исключения жителей области к активному и спортивному досугу», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Результаты во всех категориях среди юношей и девушек (2007 г.р. и младше), юниоров и юниорок (2005 г.р. и младше), мужчин и женщин (старше 18 лет) представлены на официальном сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области здесь.