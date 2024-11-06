Открытие регионального этапа IX Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» состоялось 2 ноября 2024 года в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. На площадке педуниверситета диктант написали 148 человек. Самому молодому участнику недавно исполнилось 12 лет, а самому опытному – 69 лет, средний балл составил 81.

Диктант проходит в девятый раз. Основная задача заключается в том, чтобы у жителей России, наших соотечественников за рубежом появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей.

Участники отвечают на 30 вопросов о культуре, истории и традициях народов, проживающих в России. 20 вопросов общие, остальные уникальны для каждого субъекта, а для заграничных площадок посвящены местам, связанным с Российской Федерацией за пределами страны. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100, время прохождения – 45 минут.

Принять участие в диктанте в онлайн-формате можно до 8 ноября на сайте www.miretno.ru. Правильные ответы будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября 2024 года.

Организаторы регионального этапа акции – управление внутренней политики Липецкой области, АНО «Гражданский университет» совместно с ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. «В прошлом году Большой этнографический диктант в Липецкой области написали 36 882 участника. После такой проверки многие захотели больше узнать о культуре и традициях представителей разных национальностей, живущих в России. Уверен, в этом году активность будет не меньше», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.