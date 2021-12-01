За 9 месяцев 2021 года в Липецкой области выдано более 9,3 тысяч ипотечных кредитов, это выше прошлогоднего показателя на 14%. С начала года липчане оформили ипотеку на общую сумму 21,4 млрд рублей. Объем ипотечных займов вырос на 35,4%.

«В текущем периоде средний размер кредита составил 2,3 млн рублей, увеличившись за год на 18,8%. Изменился и средний срок кредитования — с 19 до 21 года. Своевременно обслуживаются 99,6% ипотечных жилищных кредитов», — рассказывает управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

Для ипотечных заемщиков продолжает действовать такая льгота, как ипотечные каникулы по закону, принятому в 2019 году. Перенести платежи по кредиту на срок до шести месяцев может человек, который оказался в трудной жизненной ситуации, а жилье, которое находится у него в ипотеке, единственное. Кроме того, максимальная сумма ссуды не должна превышать 15 млн рублей, а обращение за каникулами должно быть первым.