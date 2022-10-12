Капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах продолжается в Липецкой области. Так, в доме №57 на улице Меркулова в областном центре жители уже могут пользоваться новыми подъемниками. Обычно капремонт лифта занимает около трех месяцев. В этой многоэтажке подрядчик справился быстрее, семь лифтов были заменены в течение двух месяцев, сообщили в Фонде капитального ремонта Липецкой области.

Всего до конца этой недели планируется запуск 30 единиц нового оборудования в четырех домах. Также на завершающей стадии находится монтаж еще более 30 лифтов. Вместо отслужившего нормативный срок подъемника устанавливается современное энергосберегающее оборудование российского и белорусского производства.

В целом в этом году в рамках программы капитального ремонта обновят 152 подъемника в 51 многоэтажке, что сделает комфортней жизнь 23 тысяч липчан. ФКР Липецкой области реализуется полная замена лифтов, которая включает в себя замену лифтовой кабины, замену или оборудование элементов автоматизации и диспетчеризации, ремонт машинных помещений и приямка шахты. В лифтах для слабовидящих устанавливают кнопки со шрифтом Брайля, на табло показывается дата и время. Кроме того, с этого года на панели лифта размещается герб Липецкой области и логотип Фонда капитального ремонта.

В следующем плановом периоде ФКР Липецкой области обновит еще 502 подъемника в 196 домах. Это позволит до конца 2025 года привести в соответствие требованиям Таможенного союза все лифты с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капремонта на общем счете регионального оператора. Важность постоянного и строгого контроля в этой сфере неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Все работы необходимо выполнять в срок, а качество предоставления услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться», – подчеркивает Игорь Артамонов.