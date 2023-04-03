Впервые в Липецке исполнили симфоническую поэму «Колокола» Сергея Рахманинова. Произведение гениального русского композитора прозвучало в Липецкой филармонии. Оркестром управлял дирижёр Большого театра России Айрат Кашаев. Специально для исполнения этой поэмы были закуплены колокола.

Концерт «Русский гений» стал самым масштабным событием из всех культурных событий, посвящённых празднованию 150-летия Рахманинова в Липецке. В первом отделении заслуженный артист России Александр Гиндин и Симфонический оркестр филармонии исполнили Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Второе отделение было полностью посвящено «Колоколам». Всего на сцене в этот вечер одновременно находилось более 150 музыкантов.

Как сообщает региональное управление культуры и туризма, на этом музыкальные события, связанные с творчеством Сергея Рахманинова в Липецкой области не заканчиваются. В планах у филармонии – постановка оперы «Алеко» в естественных декорациях в усадьбе Скорняково-Архангельское.

«Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие концерты делают её ещё ярче», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.