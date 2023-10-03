День среднего профессионального образования, установленный указом Президента Российской Федерации в 2022 году, отмечался 2 октября в России. Праздничное чествование лучших педагогов, наставников, мастеров, ветеранов среднего профессионального образования прошло в Липецком колледже транспорта и дорожного хозяйства. Почетных гостей приветствовал вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки региона Инесса Шуйкова.

«Все больше детей, заканчивая школу, выбирают систему профессионального образования. Липецкой области очень нужны рабочие руки, чтобы поднимать экономику региона», – отметил в своем поздравлении Анатолий Якутин. С Днём среднего профессионального образования гостей также поздравила Инесса Шуйкова. В Липецкой области сегодня в колледжах и техникумах учатся 26 тысяч студентов, работают 2 тысячи сотрудников, в том числе ветераны педагогического труда.

Грамоты Министерства просвещения РФ получили 19 педагогов, грамоты от управления образования и науки Липецкой области – 20 человек. За поддержку Третьих Международных инклюзивных творческих игр, объединивших лучших представителей мирового инклюзивного культурного сообщества, благодарственными письмами награждены восемь человек.

В Липецкой области кадры готовят 22 профессиональные образовательные организации по 42 профессиям и 79 специальностям среднего профессионального образования. Кроме того, вузы Липецкой области также реализуют программы СПО. Самые востребованные специальности – токарь, фрезеровщик, сварщик, специалисты по информационной безопасности и электрооборудованию, автослесарь, ветеринар, учитель начальных классов, фельдшер. Многие программы отличаются непродолжительными сроками обучения, гибкостью учебных планов, реализуются под запрос работодателя. В настоящее время создано девять многофункциональных центров прикладных квалификаций, два региональных инновационно-образовательных центра, функционируют ресурсные центры.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» создан Центр опережающей профессиональной подготовки и 35 современных мастерских в рамках национального проекта «Образование». Федеральный проект «Профессионалитет» работает в Липецком металлургическом колледже, Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецком медицинском колледже. «Подготовка специалистов нужных профессий – задача государственной важности, которую нужно решать стратегически, анализируя социально-экономические перспективы региона», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.