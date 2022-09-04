Школьники, студенты вузов и колледжей, представители власти и общественных организаций, политических партий, молодежных и детских объединений, патриотических клубов собрались 3 сентября в липецком парке «Сказка» у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта памятная дата отмечается в России с 2005 года. 3 сентября с гневом и болью вся страна вспоминает о страшных трагедиях 1999 года в Москве и Волгодонске, захвате заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году, взрывах самолетов в 2004 году, Невского экспресса в 2009 году и аэропорта Домодедово в 2011-м. Но самая чудовищная трагедия произошла в начале сентября 2004 года в городе Беслане Северной Осетии. Три дня террористы удерживали в здании местной школы более 1100 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей.

«Необходимо объединить усилия, чтобы трагедий больше не повторялось, – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Терроризм все еще угрожает миру. Но мы должны отдать должное огромной работе, которая проводится в стране, всем тем, кто противостоит этим страшным событиям. Я уверен, что эти усилия дадут результат, и обязательно настанет день, когда люди перестанут гибнуть».

Липчане почтили память погибших минутой молчания, выпустили в небо белые шары и возложили цветы к памятнику. Жители области в этот день вспоминают и подвиг земляка, уроженца Воловского района 23-летнего Олега Лоськова, погибшего в Беслане в ходе освобождения заложников. Акции, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошли 2 и 3 сентября во всех городах и районах Липецкой области. Центр патриотического воспитания подготовил специальные буклеты и листовки, посвященные памяти жертв терроризма, их получат 5 тыс. жителей региона.

Сейчас во всем мире активизируется антитеррористическое движение, чтобы не допустить ни второго Беслана, ни тех крупных терактов, которые потрясали Россию и другие страны мира. Об угрозах терроризма будут говорить в эти дни и в связи с проведением специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Сегодня действия украинских нацистов все больше становятся похожи на тактику, которую применяют международные террористы. Вспоминая жертв всех террористических актов, липчане вместе противостоят терроризму, чтобы не допустить разрастания этого преступного безумия, подчеркивали участники митинга.