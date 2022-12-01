Липецкая область в 2023 году получит ещё больше федеральных средств на обеспечение пожарной безопасности в лесах. Финансирование увеличено на 50,1%. По объёму выделенных средств регион оказался на первом месте среди всех субъектов страны. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Кремнёв, курирующий региональную сферу лесного хозяйства.

Как подчеркнул вице-губернатор, за последние годы в Липецкой области не допущено ни одного крупного лесного пожара. «Успехи наших защитников леса превзошли все ожидания. По итогам 2021 года Липецкая область стала лучшей по эффективности ведения лесного хозяйства в стране. За один год регион поднялся в рейтинге сразу на 14 позиций», – подчеркнул Игорь Кремнёв.