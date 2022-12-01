Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова в Ельце проводит сегодня для всех желающих физкультурный праздник в рамках всероссийской акции «Спортивная зима». Во дворце с 14.00 до 15.20 пройдет массовое катание с разнообразными конкурсами и спортивной викториной.

Чтобы стать участником акции, нужно сегодня, 1 декабря, разместить в соцсетях фото и видео того, как вы открываете зимний сезон с хэштегом #спортивнаязима2022. Лучшие работы будут размещены в группе проекта ВКонтакте: https://vk.com/sport_norma.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, всероссийская акция «Спортивная зима», посвященная открытию зимнего спортивного сезона 2022-2023, пройдет в различных регионах страны в рамках информационно-коммуникационной кампании по продвижению федерального проекта «Спорт – норма жизни». Она направлена на популяризацию спорта и активного образа жизни среди россиян.

Увлеченный спортом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность проведения в регионе различных соревнований, турниров и спортивных праздников для пропаганды физической культуры.

«Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркнул Игорь Артамонов.