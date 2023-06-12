Праздник «Вместе мы – Россия» прошел сегодня в Липецке на Соборной площади. В нем приняли участие руководители области, города и жители региона.

Со знаменательной для каждого россиянина датой липчан и гостей областного центра поздравили спикер регионального парламента Дмитрий Аверов, глава города Евгения Уваркина и председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай. Они отметили, что сегодня особенный праздник, наполненный чувством единения и гордости за великую Россию. Подчеркивалось, что каждый из нас причастен к судьбе Отечества и ответственен за его будущее, и Липецкая область вносит достойный вклад в развитие и процветание Родины, всегда справляется с поставленными задачами и в мирное, и в сегодняшнее непростое время. Также в поздравлениях прозвучали слова поддержки и пожелания победы липецким бойцам, всем российским военнослужащим, которые сейчас на западных рубежах защищают нашу страну.

Затем в ходе торжества по сложившейся традиции 12 липецких школьников, отличившихся в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности, получили свой главный документ – паспорт гражданина России. Праздник на центральной площади города сопровождался яркими выступлениями липецких исполнителей и творческих коллективов, а завершился концертом государственного театра танца «Казаки России».