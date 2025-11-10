Липчане внесли по договорам долгосрочных сбережений больше 3 млрд рублей

Жители Липецкой области за девять месяцев 2025 года заключили с негосударственными пенсионными фондами порядка 35 тысяч договоров долгосрочных сбережений на общую сумму свыше миллиарда рублей. Всего с момента старта программы липчане внесли больше 3 млрд рублей.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет человеку сформировать финансовую подушку безопасности или получить дополнительный доход к пенсии. Преимущества ПДС — софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год за первые 10 лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год. Помимо этого, средства, размещенные на счете, наследуются в полном объеме. Вложения застрахованы государством в пределах 2,8 млн рублей.

Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или при достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также средства можно получить досрочно в особых жизненных ситуациях. Как сообщили в липецком отделении Банка России, сегодня в программе долгосрочных сбережений участвуют 29 негосударственных пенсионных фондов, а всего их 32. С 1 октября 2025 года заключить договор ПДС можно на Госуслугах.