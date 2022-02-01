Сегодня состоялся ВКС с региональными общественными приемными партии «Единая Россия», который провела Анна Кузнецова.

От Липецкой области свое предложение внес член общественного Совета МЧС по Липецкой области, отец двух несовершеннолетних детей Александр Петров.

«Приближается весенне-летний сезон, а вместе с ним, с наступлением теплых дней общую сводку трагедий постоянно пополняют истории падения малышей из окон. Всего только за прошлый год в Липецкой области выпали из окон 11 малышей. К сожалению, есть и погибшие. Считаю, что нужны рейды по проверке квартир многоэтажных домов на проверку наличия «детских блоков» на окнах и других средств защиты. Я уверен, что эти меры позволят предотвратить трагедии и спасти многие детские жизни», — отметил Александр Александрович.

Анна Кузнецова согласилась, что это действительно очень важная социальная проблема, которую необходимо решать на федеральном уровне.

«Спасибо большое за такую нужную тему, необходимо правильно организовать работу оценки зон риска, а также максимально обратить внимание родителей на то, что это и их ответственности через социальную рекламу», — подчеркнула Анна Юрьевна.