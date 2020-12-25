Предприятия торговли Липецкой области в этом году признаны победителями конкурса «Торговля России 2020» в пяти номинациях. Об этом сегодня на брифинге для региональных СМИ рассказал начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев.

«Липчане стали первыми в номинациях «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучший розничный рынок», «Лучший магазин», «Лучшая фирменная сеть местного производителя», «Лучший торговый фестиваль». Этот конкурс проводится Министерством промышленности и торговли России с 2018-го, однако только в этом году от региона направлено 37 участников, из которых 12 признаны победителями», – уточнил Юрий Букреев.

Он добавил, что торговая отрасль по-прежнему занимает одно из ведущих мест в экономике региона. За 2020 год оборот розничной торговли составил 270 млрд рублей. Сегодня потребительский рынок региона насчитывает свыше 6860 предприятий. В прошлом году открыто 210 новых магазинов. Всего в Липецкой области работают 45 торговых сетей, в том числе 23 федеральные.

Также Юрий Букреев рассказал, что в этом году Липецкая область вошла в тройку лидеров по продвижению товаров, отмеченных Российским Знаком качества в торговых сетях. Основной целью этой работы является обеспечение доступности для населения региона широкого ассортимента качественной продукции.

Если в 2018 году на полках липецких магазинов было около 14 товаров, которые достойно выдержали испытания Роскачества, то теперь их количество выросло в семь раз. В 1196 предприятиях торговли Липецкой области представлено 124 товара российских производителей, отмеченных «Знаком Качества».

Четыре крупных производителя пищевой продукции Липецкой области признаны соответствующими стандарту Российской системы качества. Это «Фрутоняня» АО «Прогресс», «Самое вкусное» ПТФ «Красный колос», «МясновЪ» ОП «МолзаводМясновЪХлевное» и «Лебедяньмолоко».

Кроме того, на брифинге говорилось о важности проведения торгово-закупочных сессий. Одна из них с успехом прошла в сентябре в Липецке на рынке «Европейский̆». В ней приняли участие более 100 товаропроизводителей̆ и более 100 предприятий торговли и общественного питания Липецкой̆ области. Региональные и федеральные сети заключили договоры поставки с 38 местными производителями. За два на «Европейском» продали 12 тонн продукции, а товарооборот превысил 4 млн рублей.

Для создания условий по обеспечению ценовой и территориальной доступности потребительских товаров и бытовых услуг для сельских жителей в 2020 году продолжена практика оказания государственной поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих обслуживание сельских населенных пунктов, в рамках государственной программы Липецкой области. Для реализации мероприятий которой в областном бюджете в 2020 году предусмотрено 18 млн рублей. Государственная поддержка хозяйствующих субъектов позволяет обеспечивать товарами жителей 655 населенных пунктов с общей численностью населения 37 тыс. человек и сохранить 81 магазин в отдаленных селах и деревнях численностью до 300 человек.

Также на брифинге говорилось о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, организации ярмарок, в том числе предновогодних, нововведениях на потребительском рынке региона. Одной из самых интересных тем стала информация о планах вновь начать выпускать в Липецкой области крепкий алкоголь под местной маркой. Необходимые согласования с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка еще продолжаются, но принципиальное «добро» уже получено. На предприятии также будут выпускать антисептик.

«Сфера потребительского рынка имеет особое значение для повышения уровня жизни населения. От эффективной работы отрасли напрямую зависит рост благосостояния липчан», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.