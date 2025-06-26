Липчане вошли в состав «Команды России»

Делегация Липецкой области приняла участие в образовательной программе «Команда России» «Россия – страна возможностей», которая проходила в Мастерской управления «Сенеж».

По словам организаторов, программа призвана сформировать в каждом субъекте страны сообщество лидеров, способных стать опорой государственного управления и двигателем позитивных изменений в обществе. Всего обучение прошли 165 представителей из 13 регионов страны, отобранных из 1067 участников – молодые муниципальные и госслужащие, общественные деятели, представители НКО и социально-ориентированного бизнеса.

«Участие нашей делегации в программе «Команда России» – это важный шаг в развитии кадрового потенциала региона. Мы поддерживаем инициативы, которые помогают раскрыть таланты липецкой молодежи, дают им возможность учиться у лучших экспертов страны и применять новые знания на благо области», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Большая образовательная программа в «Сенеже» стартовала в середине апреля. За это время участники прошли онлайн-обучение от ведущих экспертов, очные занятия на базе региональных Корпоративных университетов и Центров развития компетенций государственных и муниципальных служащих, а также интенсивы в рамках выездной кампании. Образовательный десант «Сенежа» также побывал в каждом из 13 пилотных регионов программы – от Новгородской области до Еврейской автономной области.

На протяжении пяти дней финального очного модуля в Мастерской управления «Сенеж» участников ждала образовательная программа с семинарами, мастер-классами и проектной работой. Завершился финальный модуль созданием сообщества «Команда России» – это постоянно действующая площадка, где выпускники продолжат созидательную работу в своих регионах, а также смогут обучаться и обмениваться опытом.

Кроме того, сильнейшие участники проекта пройдут акселерационный трек «Команда созидания» от экспертов и партнеров Мастерской управления «Сенеж». Эта программа стартует 1 июля и завершится 31 декабря. Она объединит практические занятия, менторскую поддержку и глубокое погружение в принципы проектного и командного управления, чтобы в дальнейшем через свои проекты выпускники могли создавать устойчивые изменения в родных регионах, комментируют организаторы.