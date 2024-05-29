ТОП-100 лучших молодых промышленников определен на основе оценки конкурсных проектов, проведенной комиссией профессорско-преподавательского состава Президентской академии РАНХиГС. От Липецкой области в списке двое – Денис Ейкилис, руководитель ООО «ЛипецкТехноЛит», резидент ОЭЗ «Липецк», и Маргарита Илларионова, руководитель металлургической компании «Стальной лев».

Премия проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России. Участвуют руководители предприятий с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей и количеством сотрудников до 250 человек. Возраст соискателя премии – до 40 лет. Из 650 заявок, поступивших на премию из 75 субъектов Российской Федерации, после первого отборочного этапа в сотню лучших вошли проекты из 45 регионов. Церемония награждения Премии «Молодой промышленник года» состоится на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге в начале июля.

«Липецкие промышленные предприятия успешно осваивают все новые и новые рынки, находят партнеров, расширяют деловые связи. Все это во многом благодаря грамотному управлению бизнесом, то есть заслуга руководства. Радует, что это отмечают на федеральном уровне», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.