Заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин в ходе рабочей поездки в ДНР принял участие в первой конференции Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия», которая прошла в Володарском районе. В ее рамках 152 делегата единогласно проголосовали за кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Единый день голосования в сентябре. Также одной из важных тем встречи стало сотрудничество района с шефом-регионом.

Роман Петрухин отметил, что липецкие специалисты в 2023 году отремонтировали и построили в Володарском районе шесть объектов. Среди них входная группа многофункционального центра, центральная больница, детские и спортивные площадки. Работы по восстановлению нормальной жизни на освобожденной территории продолжаются. Объекты водоснабжения в районе, включенные в перечень первоочередных, будут отремонтированы до конца года, а школы и детские сады – до 1 сентября. Степень готовности социальных учреждений Роман Петрухин оценил вместе с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, а также министром строительства и ЖКХ ДНР Николаем Цигановым.

Так, выполнены работы по обустройству входной группы многофункционального центра в поселке Володарское. Близится к завершению капремонт главного корпуса школы. Внутри здания ведут отделку помещений и разводят инженерные сети, снаружи – готовят основание под укладку плиточного покрытия. В ясли-саду «Солнышко» до Дня знаний необходимо заменить систему канализации, обустроить столовую. Евгений Солнцев порекомендовал увеличить количество рабочих на объекте, чтобы к началу осени воспитанники смогли посещать обновленное учреждение. «С поставленной задачей справимся, а сразу после 1 сентября направим основные силы на объекты инженерной инфраструктуры, чтобы обеспечить жителей нескольких сел Володарского района качественным водоснабжением», – отметил Роман Петрухин.

Липецкая область оказывает помощь в восстановлении подшефного Володарского района уже более года. За это время на его территории отремонтировано более 40 объектов. «Наши специалисты продолжат делать всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения и выполнить все работы в установленные сроки», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.