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Липчане возложат цветы на площади Героев в День памяти воинов-интернационалистов

1 час назад
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Возложение цветов, посвященное выводу советских войск из Афганистана, традиционно состоится 15 февраля в Липецке. В этот день 33 года назад последняя колонна военнослужащих покинула территорию республики.

«Афганцы», ветераны боевых действий, считаются самой массовой категорией воинов-интернационалистов. Более 2,5 тыс. военнослужащих, жителей Липецкой области, прошли через Афганистан. 72 человека погибли, 65 вернулись инвалидами. Каждый четвертый воин-интернационалист награжден боевыми орденами и медалями. «Надо знать и помнить правду об участии Советского Союза в афганских событиях, чтобы не повторять ошибок, чтобы воспитывать молодежь на примерах мужества и достойного исполнения воинского долга нашими соотечественниками», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Возложение цветов ежегодно проводится на площади Героев областного центра у мемориала «Скорбящие матери». В этот памятный день сюда приходят ветераны боевых действий, матери и вдовы липчан, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, представители власти, общественности, а также школьники и студенты. Организатором акции для сохранения памяти о воинах-интернационалистах стал Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области совместно с управлением внутренней политики региона и местным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

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