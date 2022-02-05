Завершилось голосование за места для реконструкции спортплощадок в Липецке. В опросе приняли участие почти 22 тысячи горожан. В итоге было выбрано семь учебных заведений, на стадионах которых в этом году постоят комплексные спортивные площадки. Победителями стали: школа №6 имени В. Шавкова (посёлок Сырский рудник, ул. Детская, 2 в), школа №51 (9 микрорайон, 42 а), школа №63 (Сиреневый проезд, 9), школа №5 имени Героя Советского Союза С.Г. Литаврина (ул. Семашко, 5), школа №54 (посёлок Матырский, Моршанская, 22), школа №40 (ул. Гагарина, 123, корп. 3), школа №37 (посёлок Дачный, ул. Писарева, 37).

Площадки будут построены по инициативе руководителя Липецкой области Игоря Артамонова. На эти цели из регионального бюджета выделено 150 млн рублей. Комплексная реконструкция позволит создать условия для тренировки любителей разных видов спорта. На каждой из семи территорий предполагаются хоккейные коробки, баскетбольные и волейбольные площадки, тренажёры и хорошее освещение.

«Площадки будут доступны всем желающим разного возраста и разной спортивной подготовки. Уверен, что эти комплексы станут востребованными у липчан», – отметил глава региона Игорь Артамонов.