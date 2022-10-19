Специалисты из Липецка завоевали серебро и бронзу V Национального чемпионата «Навыки мудрых». В первенстве по профмастерству среди специалистов в возрасте 50 лет и старше приняли участие более 300 конкурсантов из 60 регионов.

Представители Липецкой области соревновались в шести компетенциях. По итогам чемпионата серебро в номинации «Малярные и декоративные работы» получила Елена Скоморохова из Липецкого индустриально-строительного колледжа, в дисциплине «Парикмахерское искусство» бронза у Натальи Гордеевой из Липецкого техникума сервиса и дизайна.

«Мы заинтересованы в успехах липчан всех возрастов, – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов. – Наши участники достойно представили регион на чемпионате «Навыки мудрых». Это большие профессионалы, которые являются примером для молодых специалистов».

Как подчёркивают организаторы Национального чемпионата «Навыки мудрых», турнир проводится, чтобы способствовать популяризации кадрового ресурса сотрудников 50+, демонстрации их способности трудиться и осваивать современные технологии, а также корректировке взглядов работодателей на специалистов зрелого возраста.