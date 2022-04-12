Плоггинг-забег «Чисто для себя» — ежегодный любительский старт, совмещающий бег и сбор мусора, пройдет в областном центре 16 апреля. Участники встретятся в 11:00 в Каменном Логу на территории 15 микрорайона, чтобы сделать родной город чище и красивее и показать своим примером, что начинать менять окружающее пространство надо прежде всего с себя. Организаторы обеспечат всех пришедших необходимым количеством пакетов для мусора и перчаток.

Каждый зарегистрированный участник получит сертификат и медаль, победитель – кубок. После окончания плоггинга всех ждет чаепитие. Победитель забега определяется по итогам контрольного взвешивания и выявления самого тяжелого мусорного мешка (при невозможности взвешивания – визуальной оценки). Регистрация открыта на сайте.

Наведение чистоты поддерживает и областная власть. В 2021 году глава региона Игорь Артамонов вместе с главой Липецка Евгенией Уваркиной принял участие в первом плоггинг-забеге. «Здорово, что есть люди, которые хотят, чтобы наш город и наша область стали чище, красивее. Вместе сможем сделать городскую среду еще комфортнее Мы поддержим любые начинания волонтеров в деле благоустройства природных территорий и мест отдыха горожан», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.